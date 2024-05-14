В твороге жирностью 5% нашли запрещенный фермент

14.05.2024 | 12:44

Роскачество опубликовало результаты исследования творога жирностью 5% от различных производителей. В некоторых продуктах обнаружили запрещенный фермент, плесень.

Микробную трансглютаминазу (или «мясной клей») исследователи нашли в твороге марок «Свежее завтра» и «Славянские кружева». Использование этого фермента в пищевой промышленности незаконно, так как безопасность не доказана.

С 1 января 2020 года в России запрещено применять микробную трансглютаминазу в производстве. Наличие фермента в продукте - грубое нарушение ряда нормативов.

В твороге марок «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Можайский», «Нытвенский маслозавод», «Ярче!» исследователи выявили превышение норм по дрожжам. В продукте от «Вкуснотеево» и «Нытвенского маслозавода» велики показатели плесени.

«Из 21 торговой марки не выявили нарушений по показателям микробиологической безопасности в продукции 15 торговых марок («ВкусВилл», «Домик в деревне», «Искренне ваш», «Кубанский молочник», «Лебедянь молоко», «Простоквашино», «Рузское молоко», «Савушкин», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зеленое», «Славянские кружева», «Талицкий», «Экомилк», «Эконива»)», - перечислили эксперты.

По количеству молочнокислых бактерий требованиям не соответствуют продукты «Кубанский молочник», «Рузское молоко», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зеленое», «Экомилк» и «Эконива». Это означает, что творог названных производителей оказался наименее полезен.

Требованиям по внешнему виду и консистенции не отвечали продукты 5 марок: «ВкусВилл», «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Эконива», «Ярче!». У творога «Славянские кружева» были ненадлежащие вкус и запах.