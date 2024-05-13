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Общество

Стало известно, почему парк Белинского не обрабатывают от клещей

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Пензенцы обратили внимание, что в списке запланированных к акарицидной обработке объектов на Западной Поляне нет парка Белинского.

На борьбу с клещами в Учительском сквере, на Тропе здоровья, Олимпийской аллее и в веревочном парке при этом деньги выделяются - 2,7 млн рублей.

«Это хорошо, что такая забота о населении, но вот интересно, что в далеком прошлом указанные территории вообще не обрабатывали! А еще вопрос: почему в списке нет парка Белинского и других парков города, там, наверное, клещи другие?» - поинтересовалась читательница телеграм-канала PenzaInform.

В понедельник, 13 мая, ей ответили из городского управления культуры.

«Территория парка Белинского и других парков не обрабатывается по причине проведения регулярной уборки листвы и прочистки кустарника. Данные позиции являются местами размножения клещей. В случае если прошлогодняя листва вывозится на регулярной основе, это резко сокращает численность клещей на данной территории», - пояснил представитель ведомства.

Обработать другие объекты на Западной Поляне должны до конца месяца. Горожан предупредят о планируемых датах опрыскивания.

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