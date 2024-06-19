Высокую плату за посещение туалета в Детском парке объяснили

19.06.2024 | 11:58

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась читательница с вопросом: «Почему в парке Ульяновых такой дорогой туалет для посетителей?»

На него ответила Елена Савельева, директор ЦПКиО имени В. Г. Белинского, структурным подразделением которого является Детский парк (бывший парк Ульяновых) на улице Кронштадтской, 1а. Она подтвердила, что там действует платный общественный туалет.

Его посещение стоит 30 рублей, тогда как себестоимость услуги составляет 46,72 рубля.

Она включает в себя затраты на электроэнергию и водоснабжение (3,56 руб.), зарплату персоналу с начислениями (36,58 руб.), затраты по охране объекта на обслуживание противопожарной сигнализации и системы видеонаблюдения (0,83 руб.), услуги связи (0,02 руб.), затраты на моющие и дезинфицирующие средства (0,74 руб.) и налоги (4,99 руб.).

«Разница между выручкой от оказанных услуг и их себестоимостью покрывается ЦПКиО им. Белинского за счет оказания иных платных услуг», - говорится в ответе.