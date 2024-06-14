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Глас народа

Пензячку расстроил сломанный фонтан в парке им. Белинского

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Фонтан в парке имени В. Г. Белинского только недавно начал работу, но уже успел расстроить горожан. Он оказался сломан. Сообщение прислала в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru местная жительница Оксана.

«Гуляли в парке с детьми и решили посидеть у фонтана, а у него уже не работает одна из форсунок. Грустно, что так», - написала она.

Пензячку расстроил сломанный фонтан в парке им. Белинского

В доказательство слов пензячка прикрепила видео. На нем запечатлено, как из чаши поднимаются четыре струи вместо пяти.

Фонтан в парке открыли 2 сентября 2023 года. На зиму его закрывали, для этого из бюджета города выделили 300 тысяч рублей.

В начале лета пензенцы ждали, когда сооружение снова включат. Оно должно было заработать до 4 июня, однако запуск отложили. Из-за первой «зимовки» нового объекта пришлось провести ряд технических мероприятий.

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