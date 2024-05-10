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Общество

На борьбу с клещами на Западной Поляне выделили 2,7 млн рублей

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Четыре объекта на Западной Поляне в Пензе готовят к акарицидной обработке. На борьбу с клещами выделено 2 млн 764 тысячи 909 рублей.

По данным портала госзакупок, на опрыскивание Учительского сквера необходимо 227 тысяч рублей, Тропы здоровья - 771,3 тысячи, Олимпийской аллеи и веревочного парка - 1 млн 766 тысяч 609.

«В настоящее время подрядная организация ведет подготовку территории к проведению противоклещевых обработок. По завершении данного этапа гостей указанных площадок предупредят о планируемых датах опрыскивания», - сообщило городское управление культуры.

Все мероприятия должны быть завершены до конца месяца (в прошлом году это было 23-26 мая).

Таким способом с клещами борются дважды в год - весной и осенью. Как правило, объекты закрывают для посещения на 3-4 дня. Воздержаться от визитов нужно потому, что яды, которыми опрыскивают растительность, токсичны. Клещей морят при помощи генератора холодного тумана и с применением ранцевых распылителей.

Ранее сообщалось, что с начала апреля к медикам обратились 250 пензенцев, в том числе 74 ребенка, укушенных клещами.

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