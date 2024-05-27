Олимпийскую аллею закроют для обработки от клещей

27.05.2024 | 12:27

Во вторник, 28 мая, Олимпийскую аллею в Пензе закроют на два дня на акарицидную обработку. Ее будут проводить с 9:00 до 23:00.

Специалисты обработают площадь 68,5 га.

В администрации парка уточнили, что территорию очистят от листьев и валежника и будут использовать генераторы холодного тумана и инсектицидное средство циперметрин 3-го класса опасности.

«Лесопарковая зона вдоль дорожек, примыкающих к улицам Лермонтова и Окружной, будет открыта для посетителей в четверг, 30 мая, с 6:00», - сообщили в мэрии.

Обращения пострадавших от нападения клещей регистрируются в Пензенской области с 1 апреля. По состоянию на 23 мая в медицинские учреждения обратилось 332 укушенных, из них 114 - дети до 14 лет.

На зараженность возбудителями боррелиоза лабораторно исследовали 263 клеща, снятых с людей. Результат был положительным в каждом пятом случае (20,9%).