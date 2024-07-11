В Заречном 2 человека заразились клещевым боррелиозом

11.07.2024 | 16:05

В Заречном за июнь зарегистрировали 2 случая боррелиоза у взрослых. Это заболевание, передающееся человеку от клещей при укусах.

В целом за июнь после нападения членистоногих в больницу обратились 60 жителей закрытого города, из них 11 - дети младше 14 лет. Еще 1 случай боррелиоза был зафиксирован в мае.

«Это меньше показателей прошлого года», - уточнил портал «Зарпресса» со ссылкой на Межрегиональное управление № 59 ФМБА России.

Если клещ инфицирован, то после укуса в организм человека проникают боррелии, которые, размножаясь, буквально за несколько дней попадают в сердце, мозг, суставы. Боррелии могут годами оставаться в организме и вызывать недомогание снова и снова.

«Инкубационный период в среднем составляет две недели, но может длиться и два дня. Пятно на месте укуса краснеет и увеличивается от 1 до 10 см в диаметре. Наружный край его темнеет, а в центре появляется синюшный оттенок. Через один-полтора месяца у человека развиваются признаки поражения нервной системы, сердца, суставов», - отметили эпидемиологи.

Во время лечения зараженному назначают антибактериальные препараты.

В целом в Пензенской области с начала сезона активности клещей (с 1 апреля) в медицинские учреждения обратились 740 пострадавших (из них 241 - дети до 14 лет). На зараженность возбудителями боррелиоза лабораторно исследовали 607 членистоногих, в 110 случаях результат оказался положительным, уточнили в областном управлении Роспотребнадзора 11 июля.