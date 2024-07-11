Сетевое издание|18+|Четверг|11 июл 2024|16:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном 2 человека заразились клещевым боррелиозом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Заречном за июнь зарегистрировали 2 случая боррелиоза у взрослых. Это заболевание, передающееся человеку от клещей при укусах.

В целом за июнь после нападения членистоногих в больницу обратились 60 жителей закрытого города, из них 11 - дети младше 14 лет. Еще 1 случай боррелиоза был зафиксирован в мае.

«Это меньше показателей прошлого года», - уточнил портал «Зарпресса» со ссылкой на Межрегиональное управление № 59 ФМБА России.

Если клещ инфицирован, то после укуса в организм человека проникают боррелии, которые, размножаясь, буквально за несколько дней попадают в сердце, мозг, суставы. Боррелии могут годами оставаться в организме и вызывать недомогание снова и снова.

«Инкубационный период в среднем составляет две недели, но может длиться и два дня. Пятно на месте укуса краснеет и увеличивается от 1 до 10 см в диаметре. Наружный край его темнеет, а в центре появляется синюшный оттенок. Через один-полтора месяца у человека развиваются признаки поражения нервной системы, сердца, суставов», - отметили эпидемиологи.

Во время лечения зараженному назначают антибактериальные препараты.

В целом в Пензенской области с начала сезона активности клещей (с 1 апреля) в медицинские учреждения обратились 740 пострадавших (из них 241 - дети до 14 лет). На зараженность возбудителями боррелиоза лабораторно исследовали 607 членистоногих, в 110 случаях результат оказался положительным, уточнили в областном управлении Роспотребнадзора 11 июля.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте