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Общество

Новый фонтан в парке Белинского обещают вскоре запустить

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Новый фонтан в парке Белинского, который на конец мая все еще не заработал, планируют запустить до 4 июня. Об этом сообщили в Управлении капитального строительства Пензы, отвечая на претензии горожан.

Люди обратили внимание: в парке функционируют аттракционы, много отдыхающих, на площадке перед планетарием выступают творческие коллективы, а гидротехническое сооружение по-прежнему скрыто под чехлом.

При этом главный фонтан в центре Пензы запустили еще в конце апреля.

«Может, все уже успело сломаться? Может, элементарно руки не дошли? В любом случае неприятное впечатление. Для чего тогда все это строилось, если ничего не работает?» - задалась вопросом одна из посетительниц парка.

В управлении капитального строительства пояснили: после первой «зимовки» нового фонтана необходимо провести ряд технических мероприятий. В ближайшую неделю он должен заработать.

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