Клинический психолог: После 50 лет масса мозга уменьшается

20.07.2024 | 15:11

В воскресенье, 21 июля, завершается неделя, посвященная сохранению здоровья головного мозга. О том, как он устроен и каким образом можно сохранить его активность, рассказала клинический психолог областной наркологической больницы Марина Дасайкина. Материал опубликован на странице Министерства здравоохранения Пензенской области.

Врач привела несколько фактов. Так, объем головного мозга человека вместе с мягкой оболочкой обычно на 10-16% меньше, чем вместимость черепа, а масса составляет в среднем 1 320 граммов. В каждой из из 5 долей много сложных по структуре и функциям отделов с уникальной морфологией.

В мозге находится 30-40 млрд нейронов, которые обладают электрической активностью. Именно они получают и передают сигналы, согласовывая работу всех органов и систем организма.

До 30-летнего возраста масса мозга увеличивается, затем 15-20 лет остается постоянной и далее начинает снижаться. После 50 лет она ежегодно уменьшается на 3 грамма, при этом теряется примерно несколько тысяч нейронов. Этот процесс называется возрастной инволюцией.

Врач предупредила: нейродегенеративные процессы значительно ускоряются, если человек принимает алкоголь. Этиловый спирт под влиянием ферментов печени превращается в ацетальдегид. Продукты распада быстро всасываются в кровь и, попадая в мозг, проникают внутрь клеток.

«Меняет структуру мозговых клеток, нарушает передачу нервных импульсов и ни одну нейропсихическую функцию не оставляет без патологических изменений - вплоть до ее выпадения», - объяснила ускорение возрастной инволюции под влиянием алкоголя клинический психолог.