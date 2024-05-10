Минздрав призвал пензенцев провести выходные на природе

10.05.2024 | 11:52

Пензенский минздрав призвал горожан провести выходные на природе. Это нужно для здоровья, объясняют врачи.

«Большинство горожан вынуждены дышать воздухом, загрязненным автомобильными выхлопами, испарениями некачественных строительных материалов и газообразными отходами промышленного производства, находиться в помещениях с низким содержанием кислорода», - отметила врач-ординатор Пензенского института усовершенствования врачей Анастасия Николаева.

Так, содержащийся в воздухе диоксид серы раздражает слизистые оболочки дыхательных путей и способствует развитию хронических бронхитов, ринитов и бронхиальной астмы.

Кадмий, выделяющийся из табачного дыма, продуктов горения пластмасс, порошкообразных удобрений, проникая в кровь, вызывает сбои фосфорно-кальциевого обмена, что чревато разрушением костей, развитием анемии и поражением нервной системы.

Соединения никеля провоцируют заболевания носоглотки и легких, кожные реакции. Углеводороды (продукты сжигания топлива) негативно действуют на слизистые оболочки и кожу, способствуют расстройствам нервной системы. Стирол, выделяющийся из растворителей, лаков, клеев, пластика, при длительном вдыхании создает риск возникновения мутагенных и канцерогенных эффектов.

Отдых на свежем воздухе позволит улучшить кровоток и кислородный обмен в организме, укрепит сердечно-сосудистую систему, повысит иммунитет, улучшит настроение.

«Чтобы получить максимальную пользу для здоровья от отдыха на свежем воздухе, рекомендуется следовать следующим советам:

- проводите время на природе регулярно и не менее 30 минут в день;

- избегайте загрязненных и шумных мест;

- занимайтесь спортом на свежем воздухе: бегайте, катайтесь на велосипеде, занимайтесь йогой;

- просто наслаждайтесь природой: гуляйте, рассматривайте окружающий мир, слушайте пение птиц», - призвали в минздраве.

Между тем погода в эти выходные, 11-12 мая, мало располагает к прогулкам: ожидаются дождь, порывистый северный ветер, температура воздуха не поднимется выше +14 градусов.