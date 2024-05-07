В Пензе под окнами ветеранов играет оркестр и звучат песни

07.05.2024 | 19:15

Накануне Дня Победы в Пензе по традиции дают концерты во дворах участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

Так, во вторник, 7 мая, в Первомайском районе Федор Павлович Степанов принимал настоящий парад под своими окнами. Эльвиру Алексеевну Королеву поздравил военный духовой оркестр. Для Татьяны Матвеевны Клушиной, Митрофана Михайловича Голубинского и Евдокии Алексеевны Поляковой прозвучали стихи и песни военных лет.

Такие мероприятия не только помогают создать праздничное настроение героям, но и позволяют пензенцам узнать, кто живет рядом с ними, отметили в администрации Первомайского района.

На сегодняшний день в регионе проживают 3 272 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 179 ее участников и граждан из приравненных к ним категорий.

Ко Дню Победы участникам и инвалидам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, а также военным, которые служили в течение 6 месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945-го в воинских частях, учреждениях, учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, вручают праздничные наборы.