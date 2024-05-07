Сетевое издание|18+|Вторник|7 мая 2024|23:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе под окнами ветеранов играет оркестр и звучат песни

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Накануне Дня Победы в Пензе по традиции дают концерты во дворах участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

В Пензе под окнами ветеранов играет оркестр и звучат песни

В Пензе под окнами ветеранов играет оркестр и звучат песни

Так, во вторник, 7 мая, в Первомайском районе Федор Павлович Степанов принимал настоящий парад под своими окнами. Эльвиру Алексеевну Королеву поздравил военный духовой оркестр. Для Татьяны Матвеевны Клушиной, Митрофана Михайловича Голубинского и Евдокии Алексеевны Поляковой прозвучали стихи и песни военных лет.

Такие мероприятия не только помогают создать праздничное настроение героям, но и позволяют пензенцам узнать, кто живет рядом с ними, отметили в администрации Первомайского района.

В Пензе под окнами ветеранов играет оркестр и звучат песни

На сегодняшний день в регионе проживают 3 272 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 179 ее участников и граждан из приравненных к ним категорий.

Ко Дню Победы участникам и инвалидам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, а также военным, которые служили в течение 6 месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945-го в воинских частях, учреждениях, учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, вручают праздничные наборы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Первомайского района г. Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте