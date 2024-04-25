В регионе живут менее 200 участников Великой Отечественной войны

25.04.2024 | 11:53

В Пензенской области, по последним данным, проживают более 3 000 ветеранов Великой Отечественной войны.

О числе таковых спросила подписчица губернатора в соцсети «Одноклассники» Любовь Г.

«Интересно, сколько в нашей области осталось живых непосредственных участников войны? В нашем Шемышейском районе нет ни одного», - отметила женщина.

Ей ответил представитель регионального правительства.

«На сегодняшний день на территории Пензенской области проживают 3 272 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 179 участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан», - сообщил он.

На конец апреля 2023-го в области проживало 238 ветеранов, многим из них исполнилось 100 лет.

В этом году участников Великой Отечественной войны с праздником будут поздравлять с 3 по 8 мая. Под окнами их домов запланированы выступления агитбригад «Ласточки Победы».

Согласно Федеральному закону «О ветеранах», к ветеранам Великой Отечественной войны, помимо фронтовиков, относят сотрудников разведки и контрразведки, работников предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенных в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями, лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го не менее шести месяцев.