Авиашоу над Сурой посмотрели тысячи пензенцев

09.05.2025 | 15:15

В пятницу, 9 мая, авиашоу на набережной Суры, в районе стелы «Росток», началось с опозданием на 17 минут - в 14:17.

Посмотреть его пришли тысячи жителей Пензы. Они заняли оба берега Суры и подвесной мост.

В ожидании самолетов люди смотрели и слушали концерт, идущий на плавучей сцене. Он продолжился и во время авиашоу.

В течение примерно получаса над собравшимися летали самолеты областной Федерации авиации общего назначения и авиационных видов спорта.

Ранее к памятнику Победы приземлились парашютисты с флагами России и Пензенской области, а с неба на горожан сбросили тысячи листовок о событиях мая 1945 года. Затем группа из 3 самолетов нарисовала в воздухе триколор.