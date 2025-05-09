Госавтоинспекторы разместили на машинах портреты фронтовиков

Пензенские госавтоинспекторы поддержали акцию «Бессмертный автополк», разместив на патрульных машинах портреты своих дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны.
«Жители городов и районов области положительно отнеслись и поддержали такую инициативу. Многие граждане специально подходят к патрульным автомобилям, чтобы рассмотреть портреты героев боевых сражений Великой Отечественной войны», - рассказали в областной Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертный автополк» участвуют и сотрудники МЧС.
Портреты ветеранов пожарной охраны, принимавших участие во Второй мировой войне, прикрепили на стекла пожарных автоцистерн. Они останутся там на месяц.
С учетом текущей обстановки региональный оперативный штаб принял решение об отмене шествия участников «Бессмертного полка» 9 Мая. Акцию перевели в режим онлайн.
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