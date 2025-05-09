Госавтоинспекторы разместили на машинах портреты фронтовиков

09.05.2025 | 13:21

Пензенские госавтоинспекторы поддержали акцию «Бессмертный автополк», разместив на патрульных машинах портреты своих дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны.

«Жители городов и районов области положительно отнеслись и поддержали такую инициативу. Многие граждане специально подходят к патрульным автомобилям, чтобы рассмотреть портреты героев боевых сражений Великой Отечественной войны», - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертный автополк» участвуют и сотрудники МЧС.

Портреты ветеранов пожарной охраны, принимавших участие во Второй мировой войне, прикрепили на стекла пожарных автоцистерн. Они останутся там на месяц.

С учетом текущей обстановки региональный оперативный штаб принял решение об отмене шествия участников «Бессмертного полка» 9 Мая. Акцию перевели в режим онлайн.