В стране и мире

Компания Courson предлагает пройти курсы по охране труда

Печать
Telegram

Охрана труда - это комплекс мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работающих. Она включает множество составляющих, которые необходимо досконально изучить.

Образовательная платформа Courson предлагает повысить свою квалификацию в сфере охраны труда и получить полезную информацию, важную для работы. Стоит отметить, что нередко понятие охраны труда путают с техникой безопасности. Но первый термин более широкий и включает в себя второй.

Техника безопасности - перечень правил, которые обязательны к соблюдению на рабочем месте. К примеру, они описывают, как именно пользоваться определенным станком на заводе, чтобы не допустить травматизма. Каждого сотрудника в обязательном порядке знакомят с техникой безопасности перед тем, как допустить к работе. Правила необходимо постоянно освежать и повторять внепланово при чрезвычайных ситуациях.

Отдельного упоминания заслуживают требования охраны труда - нормы, которые обозначает государство в этой сфере. В качестве примера можно привести обязанность ежегодно выполнять специальную оценку условий труда. Платформа Courson предлагает услуги онлайн, которые помогут лучше разобраться в данном вопросе.

Онлайн-обучение на Courson позволит предприятиям постоянно совершенствовать мероприятия по охране труда. Правильно построенный образовательный процесс - залог того, что риск несчастных случаев на производстве будет минимизирован. Зачастую люди не представляют, как правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях, в результате положение дел усугубляется. А на предприятиях курсы не организуют должным образом ввиду высокой стоимости.

Благодаря онлайн-площадке удастся сэкономить средства и время. Компания придерживается следующих ценностей, помогающих правильно организовать учебные процессы:

- все регламенты очень гибкие, что сделает курсы весьма эффективными;

- командная работа помогает распределять задачи без лишнего участия руководителя;

- взаимное уважение способствует скорейшему решению проблем;

- возможность самореализации позволяет работать более результативно.

Площадка регулярно проводит бесплатные вебинары, а также предлагает различные варианты тестирования. С помощью Courson сотрудники смогут больше узнать об охране труда и лучше усвоить полученную информацию.

Реклама. Заказчик - ООО «Курсон». ИНН: 9702011497.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте