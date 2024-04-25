В Пензе наметили программу празднования 9 Мая

25.04.2024 | 10:04

В Пензе обсудили программу мероприятий на 9 Мая. По традиции основной площадкой празднования Дня Победы станет Монумент воинской и трудовой славы.

Именно здесь пройдет торжественный марш курсантов филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Ранее сообщалось, что в шествии также примут участие сотрудники и сотрудницы УФСИН региона.

Намечено возложение цветов и венков к Вечному огню.

Кроме того, запланирован воздушный парад. В небе над городом пролетят ретросамолеты. Мероприятие организуют силами авиации общего назначения Пензенской области.

Празднование Дня Победы состоится и на других площадках: в скверах «Журавли», «Копилка пословиц», Дениса Давыдова, на площади Ленина, в парках и зоопарке.

«Праздничный фейерверк запланирован возле стелы «Город трудовой доблести» в парке 40-летия Победы, а салют прогремит на набережной реки Суры в районе стелы «Росток», - напомнили в пресс-службе городской администрации.

На 9 Мая в Пензе организуют дежурство бригад скорой медицинской помощи, полицейских. Помогать стражам правопорядка будут члены народной дружины.