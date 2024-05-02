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Общество

В Кузнецке на время перекроют дорогу в Западный микрорайон через гаражи

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В пятницу, 3 мая, в Кузнецке с 13:30 до 17:00 перекроют пролегающую в районе гаражей дорогу в Западный микрорайон, сообщили в городской администрации.

Это необходимо для проведения работ по укреплению переезда через Дуванный овраг.

«Водителям рекомендовано воспользоваться объездной дорогой через ФАД М-5 «Урал», - добавили в администрации.

Путем через гаражный массив в районе КуЭС стали активно использоваться из-за провала дорожного полотна на улице Белинского. Придется полностью демонтировать водопропускное сооружение и строить новое.

Городские власти обратились к дирекции трассы М-5 по поводу цикла работы светофора при повороте налево на Алексеевское шоссе, чтобы избежать пробок. С 23 апреля он был изменен - длительность фазы левого поворота с М-5 на второстепенное направление увеличена до 45 секунд.

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