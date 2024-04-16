Переезд через овраг в Кузнецке будут строить заново

16.04.2024 | 14:44

Временного или быстрого решения проблемы, созданной провалом дорожного полотна в районе Дуванного оврага, нет. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил глава Кузнецка Сергей Златогорский по итогам совещания со специалистами. Придется полностью демонтировать водопропускное сооружение и строить новое.

«Это сложное инженерное сооружение и дорогостоящее. Обычный цикл работы по таким вещам - проектирование, экспертиза, строительство, это года два. У нас такого времени нет, поэтому пойдем другим путем. С сегодняшнего дня в Кузнецке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Это позволит ускорить работу по выполнению поставленной жизнью задачи», - рассказал Сергей Златогорский на своей странице во «ВКонтакте».

На текущий момент осуществлены аварийные работы, чтобы не допустить затопления оврага (при обрушении было перекрыто русло) и разгрузить оставшуюся конструкцию (иначе процесс мог продолжиться).

К строительным работам можно будет приступить только после решения нескольких вопросов. Первый - финансовый: требуется около 40 млн рублей.

«Вот так они в свободном режиме нигде не лежат, их надо найти, оформить, чем сегодня и занимаемся с министерством финансов, правительством области. По источнику средств определились, нужно перевести это в документы. Это занимает время», - пояснил глава Кузнецка.

Второй момент - нужно договориться со специализированным организациями, способными качественно провести проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. «Таких немного, они нарасхват, с графиком, расписанным на годы вперед. Переговоры ведем, устной договоренности достигли, но теперь ее тоже надо превратить в договора финансовые и юридические», - отметил Сергей Златогорский.

В-третьих, требуется решить вопрос с организациями, производящими специализированный железобетон, который необходимо уложить под новую водопропускную систему. «Они тоже несвободны, надо договориться и понять, за какие деньги и в какие сроки они смогут изготовить нам соответствующие конструкции», - уточнил глава города.

Он рассказал, что предстоит большой объем вскрышных работ, придется убирать много грунта слева и справа от оврага, чтобы иметь возможность сформировать стройплощадку. Необходимо также обустроить новое русло ручья, чтобы осушить будущее место работ.

«Надо будет сформировать «подушку», залить монолитную плиту во всю площадку и на ней уже формировать новую систему. Затем формировать новое тело дороги, оформлять ее саму, делать откосы, насыпи, отбойник, водоотводные сооружения... Объем работ предстоит большой. Думаю, что за весенне-летний период с этой задачей постараемся справиться, быстрее не получится», - подытожил Сергей Златогорский.

Что касается связи с Западным микрорайоном, то объездной путь через гаражи сделают более проходимым, но только для проезда легковых машин и экстренных служб. Для большегрузов эта дорога не предназначена - соответствующие знаки установят и направят на место дежурить сотрудников ГИБДД.

Также городские власти обратились к дирекции трассы М-5 по поводу цикла работы светофора при повороте налево на Алексеевское шоссе, чтобы избежать пробок.