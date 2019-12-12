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Общество | В Красной книге Пензенской области стало больше редких животных

12.12.2019|13:30
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Вышел второй том Красной книги Пензенской области - «Животные». Тираж издания составил 2 тысячи экземпляров.

Красная книга - государственный документ, являющийся основанием для природоохранной деятельности в регионе. Она состоит из двух томов. Первый том («Грибы, лишайники, мхи, сосудистые растения») был впервые издан в 2002 году и переиздавался в 2013-м, а вот информация второго тома («Животные») не обновлялась с 2005-го.

В 2017-м к губернатору Ивану Белозерцеву обратились члены общественного совета при региональном минлесхозе с просьбой переиздать этот том Красной книги Пензенской области. Глава региона пообещал заложить в бюджет средства на выпуск тома.

Работа велась долго и была кропотливой. Специалисты изучали многолетние данные, на основе которых предлагали одни виды из Красной книги региона исключить, другие, напротив, рекомендовать к включению как редкие и исчезающие.

В итоге второй выпуск тома «Животные» увидел свет. В нем приведено описание 115 видов беспозвоночных и 100 видов позвоночных животных, информация об их распространении, численности, лимитирующих факторах и мерах охраны. Все очерки иллюстрированы картами, фотографиями или рисунками.

До выпуска второго издания в Красную книгу Пензенской области было занесено 92 вида позвоночных животных, в том числе 11 рыб и рыбообразных (украинская минога, стерлядь и другие), 2 земноводных (прудовая и травяная лягушки), 2 пресмыкающихся (болотная черепаха и степная гадюка), 64 птицы (чернозобая гагара, малая выпь, серый журавль, сапсан и другие), 13 млекопитающих (русская выхухоль, речная выдра, бурый медведь, степной сурок, гигантская вечерница и другие).

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Гость|12.12.2019 13:54|

penzainform.ru писал(a):

в том числе 11 рыб и рыбообразных (украинская минога, стерлядь
Эта та самая стерлядь и куча другой рыбы, которая плавала кверху брюхом, после того как в Суре(в черте города) понизили уровень воды, для очистки дна у ростка. И никакие контролирующие органы не стали этого замечать.

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