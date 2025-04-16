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Общество

В Госдуме заявили о пропаганде «чуждых ценностей» в детских книгах

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Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила о пропаганде деструктива в детских книгах зарубежных авторов. Об этом она рассказала «Парламентской газете».

По ее словам, в ряде изданий пропагандируется индивидуализм - детям с раннего возраста внушается идея жить только для себя, не заботясь об окружающих. Кроме того, происходит смена социальных ролей и насаждается антипатриотизм. Также развивается тема антиматеринства и нелюбви к родителям.

«Книги учат мальчиков не быть героями, а девочек - чрезмерной самостоятельности, отрицанию традиционных ценностей», - утверждает Лантратова.

По ее словам, более половины популярных детских книг - это переводы иностранных авторов, «часто несущие чуждые нам ценности».

В качестве противостояния сложившейся ситуации депутат предлагает стимулировать издателей отечественной литературы (в частности, налоговыми льготами), установить их ответственность за деструктивный контент по примеру интернет-платформ, а также ввести квоты для книжных магазинов на обязательный объем полок для российских изданий в размере не менее 30%.

Также, по мнению парламентария, необходимо передать полномочия по контролю за содержанием детской литературы от Минцифры к Минкультуры.

«Возможно, стоит подумать о создании специального подразделения внутри Минкультуры, которое будет заниматься экспертизой детской литературы и разработкой рекомендаций для издателей», - пояснила Яна Лантратова.

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