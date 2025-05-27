Житель Нижнего Ломова купил водительские права за банку меда

27.05.2025 | 11:47

66-летний житель Нижнего Ломова предстал перед судом за использование поддельного документа.

В 2019 году за пьяную езду мужчину лишили права управлять транспортом на 1 год 6 месяцев. После окончания срока он не смог сдать теоретический экзамен на получение водительского удостоверения и решил купить фальшивый документ.

В 2022 году горожанин в Каменке приобрел поддельное водительское удостоверение категорий В, В1, М. За помощь в его получении он отдал банку меда.

В феврале этого года пенсионера, ехавшего по Нижнему Ломову на автомобиле Nissan Qashqai, остановил инспектор. Водитель предъявил липовые права, и обман раскрылся.

Суд назначил нижнеломовцу наказание в виде ограничения свободы на 4 месяца. В отношении лица, с помощью которого было получено удостоверение, возбуждено уголовное дело.

«Приговор вступил в законную силу», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.