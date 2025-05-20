1 июня на ул. Московской в Пензе заработает «Литературный привал»

20.05.2025 | 14:35

Летом в Пензе снова будет работать «Литературный привал». Это проект, давно ставший городской достопримечательностью.

Под открытом небом в сквере Дениса Давыдова на улице Московской расположится библиотека, которую сможет посетить любой желающий. Здесь есть и читальный зал, и буккроссинг, и зоны для мастер-классов и настольных игр, которые нравятся детям и подросткам.

В воскресенье, 1 июня, в честь Дня защиты детей устроят праздник для всей семьи.

«С 12:00 до 15:00 жителей и гостей Пензы ждут творческие мастер-классы, литературный квест, интерактивные программы. Кроме того, запланирована работа фотозоны, выставок детских и краеведческих книг, площадки для чтения под открытым небом», - рассказали в администрации города.

Подчеркивается, что участие во всех активностях бесплатное.