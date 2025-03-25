В храмах Пензенской области созданы группы для изучения Библии

25.03.2025 | 13:34

В храмах области можно изучать слово Божие под руководством опытных священников-наставников. Занятия проводятся бесплатно, сообщили в Пензенской епархии.

В Пензе изучение Священного Писания проходит в следующих храмах:

- Спасский кафедральный собор (Соборная пл., 3);

- Успенский собор (ул. Захарова, 6);

- Воскресенский храм (ул. Урицкого, 139);

- Богоявленский храм (ул. Московская, 116);

- храм Преподобного Серафима Саровского (ул. Клары Цеткин, 61);

- Митрофановский храм (ул. Водопьянова, 19);

- Троицкий женский монастырь (ул. Кирова, 25);

- храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского (ул. Лермонтова, 28, корп. 21);

- церковь Архангела Михаила (пл. Победы, 1);

- храм Петра и Февронии Муромских (ул. Рахманинова, 18);

- храм Вознесения Господня (ул. Индустриальная, 42);

- Никольский храм в Терновке (ул. Терновского, 129);

- Никольский храм в Ахунах (ул. Коннозаводская, 32);

- Петропавловский храм (ул. Рахманинова, 53);

- храм во имя святого равноапостольного князя Владимира (ул. Кривозерье, 160);

- храм во имя Трех Святителей (ул. Депутатская, 6);

- храм Владимирской Иконы Божией Матери (ул. Ново-Казанская, 15Б);

- храма во имя благоверного великого князя Димитрия Донского (ул. Антонова, 48).

В Заречном можно обратиться в храмы во имя преподобного Серафима Саровского (ул. Заречная, 31) и во имя пророка Иоанна Предтечи (пр. Мира, стр. 31).

В Бессоновском районе группы созданы в храмах:

- Великомученика Георгия Победоносца (с. Бессоновка, ул. Центральная, 232в);

- Казанской Иконы Божией Матери (с. Трофимовка, ул. Центральная, 54а);

- Архангела Михаила (с. Степановка, ул. Дорожная, 47г);

- Живоначальной Троицы (с. Вазерки, пер. Овражный, 14);

- Казанской Иконы Божией Матери (с. Грабово, ул. Мелиораторов, 1а);

- Покрова Пресвятой Богородицы (с. Полеологово, ул. Ветеранов, 20).

В Городищенском районе следует обращаться в Никольский храм (с. Чаадаевка, ул. Ленина, 98) и Михайло-Архангельский молитвенный дом (с. Павло-Куракино, ул. Колхозная, 6).

В Каменском районе изучение Библии проходит в храмах во имя святого великомученика Димитрия Солунского (г. Каменка, ул. Советская, 38) и во имя святого благоверного князя Александра Невского (г. Каменка, ул. Спортивная, 2Б).

В Мокшанском районе группы действуют в двух Михайло-Архангельских храмах - в селе Симбухово (ул. Заречная, 53) и Мокшане (ул. Советская, 9).

В Нижнеломовском районе занятия проходят в Никольском храме (с. Овчарное, ул. Молодежная).

В Пензенском районе изучение священных текстов организовано в храмах:

- Иконы Божией Матери «Живоносный источник» (с. Большая Валяевка, ул. Верхняя, 34);

- Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (с. Васильевка, ул. Центральная, 2);

- в честь святых мучениц царицы Александры и великой княгини Елизаветы (с. Богословка, ул. Солнечная, 306);

- Апостола Евангелиста Иоанна Богослова (с. Богословка, ул. Буденного, 37);

- Священномученика Иоанна Рижского (с. Засечное, ул. Соборная, 1а);

- Введенской церкви (с. Чемодановка, ул. Кузнецова, 152);

- Троицкой церкви (с. Константиновка, ул. Рабочая, 79а).