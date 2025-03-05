Павел Воля оставил пожелания для читателей Лермонтовской библиотеки

05.03.2025 | 15:02

Уроженец Пензы, известный шоумен Павел Воля подписал книги для областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Сегодня отмечается Всемирный день писателя (3 марта. - Прим. ред.). Поздравляю всех причастных, всех, кто пишет. Это благородное дело, ведь благодаря книжке или стихотворению есть возможность кого-то вдохновить, кого-то мотивировать, кому-то что-то передать», - отметил Воля.

Он добавил, что сам пишет и уже выпустил несколько книг. Именно свои произведения знаменитый ведущий подписал для пензенской библиотеки.

На форзаце значится: «С наилучшими пожеланиями для любого жителя моего любимого города». Далее идет подпись. На форзаце другой книги Воля написал: «Удачи, любви и приключений. Добра!»

В конце видео Павел говорит, что издания «полетели на родину».