Пензенец сдал в ГАИ фальшивые водительские права, желая их замены

17.06.2025 | 08:38

Уроженца Республики Таджикистан, сейчас живущего в Пензе, наказали за попытку обменять поддельные водительские права на настоящие.

Фальшивый документ иностранец купил на рынке в Таджикистане в 2022 году, заплатив за него 10 000 рублей. Он пользовался им, а в 2025-м узнал, что иностранные граждане, получившие российский паспорт, могут поменять свои водительские права на документ русского образца.

Мужчина отправился в МРЭО ГИБДД Сердобска и вместе с необходимыми документами передал правоохранителям свое фальшивое водительское удостоверение.

У полицейских возникли сомнения в подлинности прав. Документ был изъят.

Мужчину признали виновным в хранении и использовании поддельного водительского удостоверения. Суд назначил нарушителю 6 месяцев ограничения свободы.

«В течение этого времени он не сможет выезжать за пределы Пензы и изменить место жительства без согласия специализированного государственного органа», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.