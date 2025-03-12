Сетевое издание|18+|Среда|12 мар 2025|09:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Названы несколько дополнительных причин для замены паспорта

Печать
Telegram

Граждане России должны менять паспорт, достигнув возраста 20 и 45 лет, а также в случае сильного повреждения документа или его потери. Однако есть еще несколько неочевидных причин, по которым также следует обновить паспорт. О них RT рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, одна из причин - серьезное изменение внешности. Это может случиться в результате пластической операции, значительного изменения веса, из-за ожога или травмы лица.

«Если ваша внешность сильно изменилась и фотография в паспорте уже не отражает ваше текущее состояние, паспорт лучше заменить, чтобы избежать потенциальных проблем с подтверждением личности», - порекомендовал юрист.

Вадим Виноградов также рекомендует пойти на данный шаг, если в паспорте имеются ошибки или неточности: например, указаны неверные персональные данные или допущены орфографические ошибки.

Он напомнил, что замена паспорта требуется, если страницы с важной информацией (фотографией владельца, его данными, серией и номером, отметкой о регистрации места жительства) порваны, сильно повреждены или загрязнены, из-за чего документ стал непригоден для использования.

Эксперт предупредил: если не заменить поврежденный или испорченный паспорт вовремя, можно столкнуться с рядом неприятных последствий.

«Проживание без действительного удостоверения личности ведет к административной ответственности и наложению штрафа от 2 тыс. до 3 тыс. рублей согласно статье 19.15 КоАП России. Кроме того, с таким документом возникнут сложности при оформлении других важных бумаг (например, заграничного паспорта, водительских прав, банковских карт или договоров аренды жилья). Некоторые государственные учреждения и коммерческие организации могут просто отказаться предоставлять свои услуги, если ваш паспорт будет признан недействительным», - резюмировал Вадим Виноградов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте