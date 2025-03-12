Названы несколько дополнительных причин для замены паспорта

12.03.2025 | 08:19

Граждане России должны менять паспорт, достигнув возраста 20 и 45 лет, а также в случае сильного повреждения документа или его потери. Однако есть еще несколько неочевидных причин, по которым также следует обновить паспорт. О них RT рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, одна из причин - серьезное изменение внешности. Это может случиться в результате пластической операции, значительного изменения веса, из-за ожога или травмы лица.

«Если ваша внешность сильно изменилась и фотография в паспорте уже не отражает ваше текущее состояние, паспорт лучше заменить, чтобы избежать потенциальных проблем с подтверждением личности», - порекомендовал юрист.

Вадим Виноградов также рекомендует пойти на данный шаг, если в паспорте имеются ошибки или неточности: например, указаны неверные персональные данные или допущены орфографические ошибки.

Он напомнил, что замена паспорта требуется, если страницы с важной информацией (фотографией владельца, его данными, серией и номером, отметкой о регистрации места жительства) порваны, сильно повреждены или загрязнены, из-за чего документ стал непригоден для использования.

Эксперт предупредил: если не заменить поврежденный или испорченный паспорт вовремя, можно столкнуться с рядом неприятных последствий.

«Проживание без действительного удостоверения личности ведет к административной ответственности и наложению штрафа от 2 тыс. до 3 тыс. рублей согласно статье 19.15 КоАП России. Кроме того, с таким документом возникнут сложности при оформлении других важных бумаг (например, заграничного паспорта, водительских прав, банковских карт или договоров аренды жилья). Некоторые государственные учреждения и коммерческие организации могут просто отказаться предоставлять свои услуги, если ваш паспорт будет признан недействительным», - резюмировал Вадим Виноградов.