Издана региональная энциклопедия Великой Отечественной войны

08.05.2025 | 10:14

В Пензе к юбилею Победы издали региональную энциклопедию Великой Отечественной войны, содержащую уникальные сведения о жизни города и области в этот исторический период, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Над ее созданием трудился коллектив ученых, краеведов и общественных деятелей с 2023 года. Они собирали информацию по крупицам, изучая архивные документы, в том числе периодические издания военных лет. Всего подготовлено 1 125 статей.

По словам губернатора, 40% материалов энциклопедии никогда нигде не публиковались.

Также в книге содержатся воспоминания свидетелей и участников событий военных лет.

«Горжусь, что именно в Пензенской области создали первую в Российской Федерации региональную энциклопедию Великой Отечественной войны. Проделан огромный труд. Поблагодарил коллектив авторов и вручил им региональные награды», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.