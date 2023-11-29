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Общество

Комиссию при оплате жилья и коммунальных услуг хотят запретить

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Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект об отмене комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг. Он был внесен в Госдуму еще в феврале 2020 года и в апреле того же года прошел первое чтение. Теперь его хотят рассмотреть в приоритетном порядке в декабре, чтобы с нового года комиссия была отменена.

По словам Володина, были проведены консультации с банками и кабинетом министров, а решение вынести этот вопрос на обсуждение поддержал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Во время встреч с избирателями люди неоднократно обращались к нам с просьбой отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ, и президент Владимир Путин поддержал это решение. Это справедливо, коммунальные платежи - обязательная ежемесячная часть расходов каждой семьи, и для многих пожилых людей, семей с детьми такая комиссия - ощутимые дополнительные траты», - цитирует Вячеслава Володина «Парламентская газета».

Взимать комиссионное вознаграждение будет запрещено не только банкам, но и операторам почтовой связи и другим платежным агентам.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева рассказала, что законопроект так долго не рассматривался, потому что сопротивление банков было велико.

По ее словам, комиссия, взимаемая за коммунальные платежи, особенно сильно отражается на жителях небольших населенных пунктов, так как в мегаполисах плательщики пользуются системой онлайн или могут выбрать банк, не взимающий проценты.

«А в маленьких городах, во-первых, люди не очень дружат с цифровыми средствами оплаты, во-вторых, там существуют, как правило, два вида оплаты - через Сбер и почту. И они оба берут комиссию. Причем если сумма в квитанции небольшая, а человек платит наличными, то комиссия сопоставима с платежом, который человек вносит», - пояснила Разворотнева.

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