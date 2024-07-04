Улицу Циолковского в Пензе полностью откроют к осени

04.07.2024 | 14:22

Улица Циолковского в областном центре останется закрытой до 1 сентября, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в филиале «Пензенский» ПАО «Т Плюс».

Участок до пересечения с Ударной станет доступен после 25 июля, а полностью улицу откроют только к осени.

Ремонт тепломагистрали здесь начался 27 апреля. Он идет в несколько этапов, после чего восстанавливается благоустройство (асфальтирование необходимо проводить по всей ширине проезжей части, от бордюра до бордюра). Дорога с тех пор перекрыта.

Из-за ремонта внесли коррективы в режим работы светофора на пересечении улиц Гагарина и Ударной.

Ранее в мэрии сообщали, что на улице Циолковского на участке от Ударной до Леонова заменено 570 м коммуникаций из запланированных 1 120.