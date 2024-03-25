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Общество

На завод в районе улицы Рябова в Пензе хотят потратить 130 млн

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В понедельник, 25 марта, завершился прием заявок по электронному аукциону на строительство асфальтобетонного завода в районе улицы Рябова в Пензе (первый этап).

Начальная (максимальная) цена - 130 млн 527 тысяч 170 рублей. Заказчиком выступает городское управление капитального строительства.

В проекте сметы прописаны следующие пункты:

- завершение первого этапа строительства - 89 млн 490 тысяч 430 рублей;

- внутренние сети газоснабжения - 386 тысяч 80 рублей;

- наружные сети газоснабжения - 7 млн 558 тысяч 690 рублей;

- внешнее электроснабжение - 26 млн 800 тысяч 820 рублей;

- установка трансформаторной подстанции - 4 млн 137 тысяч 980 рублей.

Также на объекте должен появиться дизель-генератор на 25 кВт (контейнерное исполнение) - 1 млн 61 тысяча 330 рублей. На временные здания и сооружения отводится еще 1 млн 91 тысяча 840 рублей.

Работы необходимо выполнить до 30 декабря 2024 года за счет средств городского бюджета.

Асфальтобетонный завод решили разместить в бывшей промзоне колонии № 5.

«Завод у нас появился, в полном комплекте прибыл из Китая. В связи с тем что ИК № 5 не использует эту промышленную зону, мы обратились к руководству ФСИН для передачи земельного участка в собственность муниципалитета. Он нам интересен потому, что, во-первых, эта промышленная зона имеет свою ветку железной дороги (это позволит завозить материалы железной дорогой, что более эффективно, чем автомобильным транспортом); во-вторых, на данной территории - промышленные предприятия, а у асфальтового завода санитарно-защитная зона 500 метров, другого свободного места в городе для размещения завода мы на сегодняшний день не имеем», - сообщил глава Пензы Александр Басенко летом прошлого года, заверив, что объект должен заработать в 2024-м.

Жители Гидростроя высказали опасения по поводу такого соседства, посчитав, что им придется дышать асфальтовой пылью круглосуточно. Людям объяснили, что предприятия по производству асфальтобетона относятся к II классу опасности, вокруг будет санитарно-защитная зона.

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