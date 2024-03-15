В Пензенской области стартует весенняя акция по благоустройству

15.03.2024 | 09:35

В понедельник, 18 марта, в Пензенской области стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Соответствующее распоряжение размещено на сайте регионального правительства.

В документе говорится, что органы местного самоуправления, руководители предприятий и организаций должны организовать санитарные пятницы.

Во время месячника пройдет санитарная очистка лесопарковых зон и мест отдыха с удалением сухостоя, будут высажены новые деревья и кустарники. Кроме того, необходимо благоустроить воинские захоронения и другие ритуальные места.

Месячник завершится 20 апреля всеобщим субботником.

Прошлой весной наводить чистоту и порядок начали 20 марта, процесс продлился не месяц, а почти квартал - до 10 июня. Затем в июле для предотвращения ландшафтных пожаров было решено провести еще одну акцию. Первоначально датой ее окончания назвали 20 августа, однако срок отложили на 1 сентября, потом перенесли на середину октября, а после этого отодвинули еще на две недели.

Таким образом, в 2023-м месячник по благоустройству фактически растянулся на полгода.