В Спасском соборе появятся изображения Спасителя и деисуса

11.03.2024 | 15:58

Спасский кафедральный собор в Пензе готовят для работы художников. В течение ближайших двух лет они украсят храм ликами святых и орнаментами.

В левом и центральном алтарях уже выстроены трехъярусные леса. Богослужение в этих приделах временно не совершается.

Роспись доверили творческой мастерской Дмитрия Трофимова «Царьград», которая ранее изготовила проект гипсового убранства, полов, светильников.

«Первый проект росписи был представлен три года назад. С тех пор он сильно изменился. Патриарх Кирилл попросил, чтобы аналогом для росписи был Преображенский собор в Санкт-Петербурге. Я туда ездил и понял, что действительно аскетичная гамма колористическая и сам строй ритмический этого собора подходят для пензенского кафедрального. В ходе переработки эскизов в 2023 году мы внесли коррективы, и святейший патриарх подписал наш проект», - рассказал Дмитрий Трофимов в эфире программы «Мир православия», которая выходит в эфир на «Радио России из Пензы».

Он отметил, что перечень композиций, которые первоначально были в соборе, сохранился, но где и как они размещались, можно только гадать. В храме останется свободное пространство.

«Был как камертон Преображенский собор, в котором количество росписи минимизировано. Был некий творческий компромисс, который сохраняет, с одной стороны, объемность тех работ, которые были у Макаровых (в девятнадцатом веке Спасский собор расписали отец и сын Кузьма и Иван Макаровы. - Прим. ред.), а с другой стороны, в соборе мы старались сохранять легкость, воздушность», - сообщил Дмитрий Трофимов.

Стены не будут сильно загружены композициями, но в куполе появится огромное изображение Спасителя. «И будет кольцо под барабаном, в котором будет изображение всемирного православного деисуса, Христос на престоле и к нему идущие все святые, которые над зрителем образуют духовное кольцо», - добавил Дмитрий Трофимов.

Сейчас в соборе строятся леса и готовятся стены под живопись. Потом туда прибудут художники - коллектив из 20-25 человек.

По плану роспись начнется с алтаря, потом выйдут в четверик, а с лета станут готовить к работе купол и центральную часть.

Полностью всю роспись Спасского кафедрального собора должны закончить в начале 2026 года.