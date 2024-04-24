Пензенцев призвали внести вклад в транспортную жизнь города

В Пензе хулиганы не оценили новый общественный транспорт. Они оставляют в салонах надписи маркером или ручкой, в том числе нецензурные, режут сиденья.
Трещины в стеклах, мусор, оборванные петли на подвесных поручнях, поломанные сиденья – вот перечень того, что находят водители городского и междугороднего транспорта.
Поломки не всегда получается вовремя заметить и устранить.
«Общественный транспорт не первый год подвергается атакам вандалов. Особенно бросаются в глаза порезы, конфетные бумажки и надписи в новых, недавно закупленных троллейбусах. А ведь закупка нового подвижного состава внушала надежду, что горожане оценят перемены и случаев порчи городского транспорта станет меньше», - констатировали в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
Пензенцев призвали «внести свой вклад в транспортную жизнь города» - сохранять салоны новых троллейбусов, автобусов и маршруток в хорошем состоянии.
Ранее сообщалось, что в Пензу поступила большая часть троллейбусов из запланированных 94. По состоянию на 12 апреля на линии работали уже 64 машины. Новый электротранспорт постепенно заменит старый.
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