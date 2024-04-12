В Пензу прибыли почти все новые троллейбусы

12.04.2024 | 09:54

85 новых троллейбусов из 94 уже поставлено в Пензу. Об этом сообщили в правительстве Пензенской области.

64 машины вышли на маршруты, по остальным идет процесс приемки.

В конце 2022 года регион приобрел 90 троллейбусов. По результатам проведенных торгов образовалась экономия в 202,5 млн рублей, на эти деньги решили закупить еще 4 троллейбуса с автономным ходом.

По контракту электротранспорт предполагали поставить до конца сентября 2023-го, но к тому времени пришло лишь 45 единиц. Срок прибытия остальных перенесли до конца 2023 года.

На 13 декабря прибыло 55 новых троллейбусов из 94. Министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин пообещал, что оставшиеся появятся во втором квартале 2024-го.

Также в конце января в минцифры сообщили, что задержка очередной партии машин Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом «вызвана нарушением сроков отгрузки и доставки комплектующих для сборки троллейбусов, что обусловлено санкционными действиями недружественных стран, значительными колебаниями курса валют, необходимостью закупки оборудования с длительными сроками ожидания и сложными логистическими цепочками доставки».

Представитель министерства заявил, что ведется претензионная работа для понуждения поставщика к скорейшему исполнению обязательств по госконтракту. За каждый день просрочки УТТЗ начисляются пени.