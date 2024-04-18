Названы еще 5 участков в Пензе, где в 2024 году появится освещение

18.04.2024 | 09:39

В 2024 году в Пензе продолжат монтировать сети наружного освещения. О пяти новых объектах, включенных в план, в четверг, 18 апреля, рассказал глава города Александр Басенко.

Это участок от улицы Нейтральной до поворота на Баталина; отрезок улицы Долгой между остановками «Барковка» и «Пристань»; территория между домами № 47 и 5р на Антонова; 1-й и 3-й проезды Лобачевского.

«Работа над освещением улицы Нейтральной продолжается. Установлено 26 из 60 подготовленных опор, смонтированы провода для магистральных воздушных линий электропередачи протяженностью 1 965 метра», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

Александр Басенко уточнил, что осветить все участки планируют до конца III квартала этого года.

Что касается улицы Долгой, то на темноту там люди жалуются давно. Осенью прошлого года горожанка рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ», что на пути от магазина «Пятерочка» и до конечной 20-го маршрута нет даже фонарных столбов.

«В темное время ничего не видно, людям и детям, в том числе которые очень поздно со второй смены из школы № 26 возвращаются домой, приходится ходить по неосвещенным дорогам», - пожаловалась женщина.

По ее словам, район давно перестал быть дачным, люди активно строят себе дома, проводят газ, свет, бурят скважины, живут семьями, но внешняя инфраструктура никак не развивается.