Пензенцы с Барковки рискуют жизнью на неосвещенной дороге

29.11.2023 | 09:44

Отсутствие уличного освещения на Барковке осложняет жизнь пензенцам из этого микрорайона. На пути от магазина «Пятерочка» и до конечной 20-го маршрута нет даже фонарных столбов, рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» читательница Оксана.

По словам женщины, район давно перестал быть дачным, люди активно строят себе дома, проводят газ, свет, бурят скважины, живут семьями, но внешняя инфраструктура никак не развивается.

«Сказать, что проблем у нас, как у жителей этого района, много - ничего не сказать. Сколько было написано писем в администрацию, не сосчитать. Перечислю несколько:

- от Маньчжурии до Понтонного моста вдоль дороги нет освещения, нет пешеходных дорог, в темное время ничего не видно, людям и детям, в том числе которые очень поздно со второй смены из школы № 26 возвращаются домой, приходится ходить по неосвещенным дорогам;

- район становится постепенно частным сектором, постоянные перебои со светом, т. к. старые трансформаторы в СНТ не вытягивают мощности, жители не в силах скинуться и купить в СНТ новый, это стоит очень больших вложений», - отметила Оксана.

По ее словам, своего детского сада на Барковке нет, поэтому родители вынуждены возить малышей в Маньчжурию, «а это не ближний свет».

Местные жители надеются, что администрация города наконец обратит на них внимание и сделает шаг навстречу. «Люди хотят цивилизации, воды, канализации, электроэнергии», - заключила Оксана.