Раскрыта связь между рождаемостью и дорогами в Земетчине и Сердобске

16.04.2024 | 16:02

Какая связь между дорогами и рождаемостью, почему в рамках пилотного проекта ее стимулирования в Сердобске и Земетчине будут приводить в порядок проезжие части, рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев в ходе организованного ЦУРом прямого эфира во вторник, 16 апреля.

«Пилотный проект - это целый комплекс мероприятий, не одни дороги. Это и лечебные учреждения, и учреждения культуры, и мероприятия профилактические, это культурная среда», - стал перечислять он.

Минстрой в рамках проекта возводит многоквартирные дома в Земетчине и Сердобске, их закончат уже в этом году. Жилье предназначено для местных молодых семей, которые работают на предприятиях или в учреждениях социальной сферы.

«Ну и как без дорог? Дорога - это начало. И если будет отремонтирован центр Земетчина и центр Сердобска, может, еще кто-то подумает: уезжать или все-таки с соседкой симпатичной связать себя узами брака и остаться жить в этом районе?» - отметил с улыбкой Александр Гришаев.

В Сердобске приведут в порядок покрытие на улицах Быкова, Саратовской, Фрунзе, Чайковского, Комсомольской, Ленина, Островского, Сорокина, Лесной, Шабашова, Слепцова. Всего обновят 10,687 км дорог.

В Земетчине займутся дорогами на улицах Коммунальной и в Отормском проезде, на Молодежной, Рабочей, Белинского, Лермонтова, Чкалова, Кирова, Гоголя, Калинина, Пушкина и Островского. Всего отремонтируют 9,488 км.