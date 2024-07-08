Новый корпус больницы в Земетчине будет готов осенью

08.07.2024 | 19:38

В Земетчинской районной больнице утепляют фасад нового корпуса первичного сосудистого отделения. Его возводят благодаря проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение».

«Сейчас подрядчик обшивает фасад утеплителем. В обновленном виде здание предстанет перед посетителями больницы через 2-3 месяца», - обозначил сроки главный врач Александр Жангазинов.

В Земетчинском районе, наряду с Сердобским, проводятся основные мероприятия пилотного проекта по повышению рождаемости, который реализуется в Пензенской области.

«Одна из составляющих проекта - создание эффективно работающей системы медицинской помощи женщинам, особенно желающим иметь ребенка. Это углубленная диспансеризация, повышение комфортности в лечебных учреждениях, создание новых медицинских объектов», - пояснили в областном минздраве.

В рамках пилотного проекта стимулирования рождаемости в Сердобском и Земетчинском районах также ремонтируют дороги.

В целом «пилот» подразумевает реализацию 129 позиций целого комплекса мероприятий. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, они включают как повышение уровня жизни семей, так и решение вопросов с жильем, комфортной городской средой, социальной инфраструктурой, что предполагает ремонт и строительство больниц, школ и детсадов.