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Общество

В Пензенской области за 2 дня задержали 50 пьяных водителей

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Сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяных водителей на дорогах Пензенской области. Рейды проводились с 12 по 14 апреля, их целью стало предупреждение ДТП.

Всего за прошедшие выходные были задержаны 50 человек, оказавшихся за рулем в нетрезвом виде. На них составили протоколы.

«В соответствии с частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей», - сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

Кроме того, за данное нарушение могут лишить водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция призывает пензенцев не быть равнодушными и сообщать о нетрезвых шоферах в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 599-002, 599-003, 599-004 и 599-005, или 02. Необходимо запомнить марку, цвет и регистрационный знак автомобиля, а также направление движения.

Ранее в Пензе 19-летний пьяный водитель едва не сбил детей на пешеходном переходе на улице Антонова. Он проигнорировал сигнал светофора и выехал на встречную полосу.

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Источник — видео и фото УГИБДД областного УМВД РФ
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