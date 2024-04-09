Сотрудники ГИБДД нашли водителя, едва не сбившего детей на ГПЗ

09.04.2024 | 15:30

Появились кадры задержания водителя, который 3 апреля едва не сбил детей на пешеходном переходе на улице Антонова. Он проигнорировал сигнал светофора и выехал на встречную полосу.

Момент нарушения попал на запись видеорегистратора, кадры размещены в Сети. На них запечатлено, как проезжую часть на зеленый свет переходят дети, а через мгновение по зебре на большой скорости проносится «Лада-Приора».

«4 апреля сотрудники ДПС установили, что данный автомобиль припаркован на улице Ленина. Заметив, что в него сел молодой человек и поехал в сторону проспекта Победы, полицейские отправились за ним», - рассказали в УГИБДД областного УМВД РФ.

Когда машину остановили, выяснилось, что за рулем - пьяный 19-летний пензенец, лишенный водительских прав.

«Приору» отправили на спецстоянку. Полицейским молодой человек рассказал, что сильно торопился, поэтому нарушил правила.

На горожанина завели 3 административных и 1 уголовное дело.