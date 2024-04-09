Сетевое издание|18+|Вторник|9 апр 2024|19:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Сотрудники ГИБДД нашли водителя, едва не сбившего детей на ГПЗ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Появились кадры задержания водителя, который 3 апреля едва не сбил детей на пешеходном переходе на улице Антонова. Он проигнорировал сигнал светофора и выехал на встречную полосу.

Момент нарушения попал на запись видеорегистратора, кадры размещены в Сети. На них запечатлено, как проезжую часть на зеленый свет переходят дети, а через мгновение по зебре на большой скорости проносится «Лада-Приора».

«4 апреля сотрудники ДПС установили, что данный автомобиль припаркован на улице Ленина. Заметив, что в него сел молодой человек и поехал в сторону проспекта Победы, полицейские отправились за ним», - рассказали в УГИБДД областного УМВД РФ.

Сотрудники ГИБДД нашли водителя, едва не сбившего детей на ГПЗ

Когда машину остановили, выяснилось, что за рулем - пьяный 19-летний пензенец, лишенный водительских прав.

«Приору» отправили на спецстоянку. Полицейским молодой человек рассказал, что сильно торопился, поэтому нарушил правила.

Сотрудники ГИБДД нашли водителя, едва не сбившего детей на ГПЗ

На горожанина завели 3 административных и 1 уголовное дело.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото УГИБДД областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте