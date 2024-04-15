На двух площадках Тотального диктанта в Пензе уже закончились места

15.04.2024 | 09:54

В субботу, 20 апреля, жители Пензенской области вместе со всей Россией смогут проверить свою грамотность - написать Тотальный диктант. Акцию проведут в регионе в 10-й раз.

В Пензе на нескольких площадках диктовать текст будут специальные гости: на историко-филологическом факультете педагогического института ПГУ - журналист и член Союза писателей РФ Андрей Сорокин, в филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева - летчик-космонавт РФ Александр Самокутяев.

В школе им. Л. Б. Ермина в Засечном читать будет ведущий программы «Вести» на «России-1» Евгений Рожков.

Диктант состоится в 14:00, зарегистрироваться на него можно на сайте totaldict.ru/penza.

В областном центре будут работать 4 площадки: в библиотеке № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и ПГУ. Места в библиотеках уже закончились, в военном вузе площадка закрытая.