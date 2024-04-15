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Общество

Многодетным обещают скидку в парках в третью среду каждого месяца

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В Пензе Детский парк и парк им. Белинского в летний сезон предоставят многодетным семьям льготу - 50-процентную скидку в третью среду каждого месяца. Распространяться она будет только на муниципальные аттракционы.

В понедельник, 15 апреля, на сайте парка им. Белинского появилось соответствующее объявление, где обозначен период, в который действует скидка, - с 1 мая по 30 сентября. Таким образом, у многодетных будет 5 сред, чтобы сэкономить.

Чтобы получить льготу, семьям потребуется дважды предъявить удостоверение «Многодетная семья Пензенской области» - при приобретении билетов в кассах и при посадке на аттракцион.

На сайте приводится перечень муниципальных аттракционов парка им. Белинского. Это «Гусеница», «Морская охота», «Лошадки», «Колокольчик», «Юнга», «Ралли», «Мини Лесная сказка», «Остров детства», «Орбита», «Сатурн», «Ромашка», «Волна» и тир «Веселое путешествие».

В Детском парке получить скидку можно будет на аттракционы «Карнавал», «Солнышко», «Юнга», «Орбита», «Дорога сказок», «Летучий корабль», батутный парк и детскую железную дорогу «Юнион Пасифик».

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