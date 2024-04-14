В Пензе озвучили новый срок появления перехода на ул. Одесской

14.04.2024 | 15:11

Возможно, летом жители Пензы смогут пользоваться пешеходным переходом от Детского парка к домам № 2 и 2а на улице Одесской. Ранее предполагалось, что зебра появится в декабре 2023-го, но срок перенесли.

«Мы уже 3 года просим установку данного пешеходного перехода, но максимум, что мы получили, - это чиновники сломали все предназначенное для безопасности! Ранее от администрации было письмо, что установка будет до ноября 2023, потом передвинули до 31 декабря 2023, потом перенесли на 2024 год, без уточнения месяца даже. Разве так можно? Это норма?» - спросила пензячка Наталия Ш. на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Представитель управления ЖКХ написал в ответе, что работы планируют выполнить до 1 июня этого года.

Горожане неоднократно жаловались, что переход у дома № 2а на Одесской исчез несколько лет назад, а затем была уничтожена оборудованная дорожка, которая вела от проезжей части к Детскому парку. Местные жители массово возмутились, требуя вернуть удобный для них путь и установить знак «Пешеходный переход», чтобы минимизировать риск ДТП, тем более что зеброй пользуются ученики гимназии № 42.

Власти пошли пензенцам навстречу и пообещали вернуть переход, но сделать это в указанный срок не получилось. Перенос даты объяснили тем, что перед появлением зебры требуется выполнить большой объем работ по обустройству подхода к ней.