Переход на улице Одесской не появился в обещанный срок

10.07.2024 | 21:18

Обещанный пешеходный переход от Детского парка к домам № 2 и 2а на улице Одесской пензенцы могут получить до 1 августа, хотя предполагалось, что его установят до 1 июня. Изначально зебру планировали сделать в декабре 2023-го, но срок переносили несколько раз.

Дело в том, что сейчас бригады загружены работой, рассказали представители Управления ЖКХ города Пензы.

Переход у дома № 2а на Одесской исчез несколько лет назад, о чем горожане неоднократно сообщали. А затем была уничтожена оборудованная дорожка, которая вела от проезжей части к Детскому парку.

Местные жители массово возмутились, требуя вернуть удобный для них путь и установить знак «Пешеходный переход», чтобы минимизировать риск ДТП, тем более что зеброй пользуются ученики гимназии № 42.

Власти пошли пензенцам навстречу и пообещали вернуть переход, но сделать все в установленный срок не получилось. Перенос даты объяснили тем, что перед нанесением разметки требуется выполнить большой объем работ по обустройству подхода к зебре.