Сетевое издание|18+|Среда|10 июл 2024|22:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+27oC
+28oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Переход на улице Одесской не появился в обещанный срок

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Обещанный пешеходный переход от Детского парка к домам № 2 и 2а на улице Одесской пензенцы могут получить до 1 августа, хотя предполагалось, что его установят до 1 июня. Изначально зебру планировали сделать в декабре 2023-го, но срок переносили несколько раз.

Дело в том, что сейчас бригады загружены работой, рассказали представители Управления ЖКХ города Пензы.

Переход у дома № 2а на Одесской исчез несколько лет назад, о чем горожане неоднократно сообщали. А затем была уничтожена оборудованная дорожка, которая вела от проезжей части к Детскому парку.

Местные жители массово возмутились, требуя вернуть удобный для них путь и установить знак «Пешеходный переход», чтобы минимизировать риск ДТП, тем более что зеброй пользуются ученики гимназии № 42.

Власти пошли пензенцам навстречу и пообещали вернуть переход, но сделать все в установленный срок не получилось. Перенос даты объяснили тем, что перед нанесением разметки требуется выполнить большой объем работ по обустройству подхода к зебре.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте