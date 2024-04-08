В Пензе дачников будут возить 27 автобусов по 19 маршрутам

08.04.2024 | 14:48

В субботу, 20 апреля, в Пензе стартует дачный сезон. 27 автобусов будут возить горожан на участки по 19 маршрутам.

С 20 апреля до 1 июня сезонный транспорт станет ездить к дачам 3 раза в неделю (в среду, субботу и воскресенье), с 1 июня до 1 сентября - 4 раза (в среду, пятницу, субботу и воскресенье). С 1 сентября до 30 сентября вернется 3-дневная схема, а с 1 октября до окончания сезона останутся только 2 (суббота и воскресенье).

От Пензы-I будут отправляться автобусы № 32 (до СНТ «Росинка плюс»), № 32Б (до СНТ «Ромашка») и № 41К (до СНТ «Константиновское»).

От дизельного завода поедут № 38 (до СНТ «Приеланский»), № 38а (до СНТ «Первомайское»), № 38Б (до СНТ «Приеланское-2»), № 41 (до СНТ «Ландыш»), № 48а (до СНТ «Малиновка») и № 59 (до СНТ «ЭРА»).

От Гидростроя до дач можно будет добраться на автобусах № 42 (до СТСН «Полет»), № 44 (до СНТ «Юбилейный»), № 46 (до СНТ «Родничок», СНТ «Незабудка»), № 48 (до СНТ «Малиновка») и № 56 (до СНТ «Родничок», СТ «Восход»).

От бывшего кинотеатра «Салют» поедут № 42м (до СНТ «Радуга»), № 45 (до СНТ «Лесная поляна», СНТ «Крутецкие сады»), № 49 (до СНТ «Аннушка-1»), № 49а (до СТ «Родник») и № 54 (до СНТ «Полянка»).