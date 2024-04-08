Сетевое издание|18+|Понедельник|8 апр 2024|18:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе дачников будут возить 27 автобусов по 19 маршрутам

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 20 апреля, в Пензе стартует дачный сезон. 27 автобусов будут возить горожан на участки по 19 маршрутам.

С 20 апреля до 1 июня сезонный транспорт станет ездить к дачам 3 раза в неделю (в среду, субботу и воскресенье), с 1 июня до 1 сентября - 4 раза (в среду, пятницу, субботу и воскресенье). С 1 сентября до 30 сентября вернется 3-дневная схема, а с 1 октября до окончания сезона останутся только 2 (суббота и воскресенье).

От Пензы-I будут отправляться автобусы № 32 (до СНТ «Росинка плюс»), № 32Б (до СНТ «Ромашка») и № 41К (до СНТ «Константиновское»).

От дизельного завода поедут № 38 (до СНТ «Приеланский»), № 38а (до СНТ «Первомайское»), № 38Б (до СНТ «Приеланское-2»), № 41 (до СНТ «Ландыш»), № 48а (до СНТ «Малиновка») и № 59 (до СНТ «ЭРА»).

От Гидростроя до дач можно будет добраться на автобусах № 42 (до СТСН «Полет»), № 44 (до СНТ «Юбилейный»), № 46 (до СНТ «Родничок», СНТ «Незабудка»), № 48 (до СНТ «Малиновка») и № 56 (до СНТ «Родничок», СТ «Восход»).

От бывшего кинотеатра «Салют» поедут № 42м (до СНТ «Радуга»), № 45 (до СНТ «Лесная поляна», СНТ «Крутецкие сады»), № 49 (до СНТ «Аннушка-1»), № 49а (до СТ «Родник») и № 54 (до СНТ «Полянка»).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте