За просадки асфальта после земляных работ будут наказывать рублем

29.03.2024 | 12:30

В Пензенской области установлена административная ответственность для тех, кто в установленный срок не устранит просадку покрытия на проезжей части, тротуаре или другой территории, где проводились земляные работы.

Такой законопроект приняли в пятницу, 29 марта, депутаты Заксобра.

Как доложил и. о. министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Герасимов, штрафные санкции для граждан составят 1,5-2 тысячи рублей, для должностных лиц - 30-40 тысяч, для юридических лиц - 200-500 тысяч.

«За повторное нарушение в период одного года штраф для граждан составит 3-5 тысяч, для должностных лиц - от 40 до 50, для юрлиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей», - уточнил спикер.

Проблема просадок и провалов асфальта весьма актуальна для Пензы. Яркий пример - ситуация, сложившаяся в августе 2023 года с канализационным коллектором на улице Суворова. После замены 34 метра коммуникаций и возобновления движения на том же участке вновь прорвало канализацию. Пришлось срочно перекрывать улицу Суворова от Московской до Урицкого, а Чехова - от Суворова до Долгова, чтобы переложить оставшиеся аварийные сети.