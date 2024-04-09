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Общество

Штраф за умышленную порчу паспорта предложили поднять до 30 тыс. руб.

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил повысить верхний предел штрафа за умышленное повреждение паспорта до 1 тыс. рублей. Если же правонарушение происходит публично, в том числе с использованием интернета, то законопроект предусматривает штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Сейчас статья 19.16 КоАП РФ предусматривает штраф от 100 до 300 рублей.

В пояснительной записке говорится, что предложение ужесточить наказание вызвано участившимися сообщениями о гражданах, которые демонстративно уничтожают российские паспорта. Толстой отмечает, что паспорт - это документ, «который свидетельствует о гражданской и личной идентичности человека». Он считает, что действия по уничтожению паспорта, «имеющие характер политического высказывания, содержат в себе однозначный посыл ненависти по отношению к РФ в целом».

Однако в правительстве России инициативу не поддержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания отзыв кабмина.

В документе говорится, что внесение изменений в КоАП РФ должно основываться на анализе данных правоприменительной практики и статистических сведениях, свидетельствующих о росте количества таких правонарушений. Материалы, представленные к законопроекту, такой информации не содержат.

Кроме того, приведенные в пояснительной записке действия, «выражающиеся в умышленном публичном, демонстративном уничтожении паспорта гражданина РФ с целью возбуждения ненависти или вражды», могут быть квалифицированы по статье 20.31 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). А она предусматривает штраф для граждан до 20 тыс. рублей.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции», - говорится в отзыве.

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