Эксперты рассказали о накоплении в рисе ядовитого вещества

07.04.2024 | 09:50

Рис перед приготовлением необходимо тщательно промывать. Какими бы чистыми ни казались зерна, в них содержится мышьяк, который важно удалить перед готовкой. Об этом рассказали диетологи в беседе с изданием Health.

Вне зависимости от сорта риса и способа его выращивания мышьяк попадает в крупу из почвы и воды. Считается, что в белом рисе ядовитого вещества меньше, а в буром и коричневом больше.

Чтобы избавить зерна от мышьяка, их также можно пропарить. Для этого рис засыпается в кипящую воду и варится 5 минут. Затем жидкость сливается, а готовка продолжается обычным способом.

Другой вариант - варить рис в большом количестве воды (6-10 частей к одной части крупы).

Еще одна веская причина тщательно промывать зерна – необходимость удалить мусор, остатки пластика, крахмал, из-за которых рис слипается и теряет вкус.

Диетологи подчеркнули: есть рис каждый день не рекомендуется из-за содержания в нем вредных веществ.