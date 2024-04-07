Сетевое издание|18+|Воскресенье|7 апр 2024|14:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Эксперты рассказали о накоплении в рисе ядовитого вещества

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Рис перед приготовлением необходимо тщательно промывать. Какими бы чистыми ни казались зерна, в них содержится мышьяк, который важно удалить перед готовкой. Об этом рассказали диетологи в беседе с изданием Health.

Вне зависимости от сорта риса и способа его выращивания мышьяк попадает в крупу из почвы и воды. Считается, что в белом рисе ядовитого вещества меньше, а в буром и коричневом больше.

Чтобы избавить зерна от мышьяка, их также можно пропарить. Для этого рис засыпается в кипящую воду и варится 5 минут. Затем жидкость сливается, а готовка продолжается обычным способом.

Другой вариант - варить рис в большом количестве воды (6-10 частей к одной части крупы).

Еще одна веская причина тщательно промывать зерна – необходимость удалить мусор, остатки пластика, крахмал, из-за которых рис слипается и теряет вкус.

Диетологи подчеркнули: есть рис каждый день не рекомендуется из-за содержания в нем вредных веществ.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте