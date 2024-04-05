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Общество

В Пензенской области клещи впились в двух детей

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Двое 6-летних детей стали первыми в этом сезоне жертвами нападения клещей. Оба были укушены 1 апреля. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Один из них - пензенец. Клещ присосался к нему в Вадинском районе во время прогулки у местного водоема. Второй, сердобчанин, получил укус там же, где живет.

По состоянию на 4 апреля специалисты исследовали в лаборатории 1 кровососа. Возбудители инфекций не обнаружены.

За первые 2 месяца этого года врачи диагностировали 2 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Пензы и Бессоновского района. В обоих случаях заражение произошло в 2023 году, а период инкубации был длительным.

В 2023 году клещи активизировались с 20 марта. Первыми жертвами также стали дети. К концу сезона насчитывалось более 1 500 человек, атакованных клещами. За этот период специалисты исследовали 1 357 членистоногих. В 298 из них обнаружены возбудители боррелиоза, зараженность составила 22%. За 8 месяцев 2023-го в регионе диагностированы 58 случаев заболевания боррелиозом.

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