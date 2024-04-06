В Пензе за монтаж конструкций к 9 Мая заплатят более 700 тыс. руб.

06.04.2024 | 11:01

На портале госзакупок размещена информация о монтаже в Пензе конструкций ко Дню Победы. Заказчиком выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.

Работы оцениваются в сумму 723 550 рублей. Выполнять их будет индивидуальный предприниматель.

Согласно договору, в Пензе установят 3 арочные конструкции «Звезда» и 1 - «Красная звезда», 74 структурных и 39 плоских композиций «Звезда», 2 шрифтовые инсталляции «1941 - 1945».

Кроме того, предусмотрены 6 флаговых композиций и 50 консолей в виде триколора на опорах линий электропередач.

Все работы должны быть завершены до 1 мая.